1 Декабря 2025
RU

Ландо Норрис борется за чемпионство Формулы-1 при поддержке девушки - ФОТО

Формула 1
Новости
1 Декабря 2025 13:07
15
Британский гонщик Ландо Норрис переживает один из самых сложных периодов своей карьеры в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz, защитить надежды на чемпионский титул ему предстоит на заключительном этапе сезона, а лидер гоночного чемпионата Макс Ферстаппен уже сократил отставание на 92 очка из 104 возможных в стремительной погоне за титулом.

В такой ситуации ключевую роль играет психологическая устойчивость и поддержка близких. Особое внимание Ландо уделяет своей девушке Маргариде Корсейру - португальской актрисе и фотомодели, которая рядом с гонщиком уже три года.

По словам источников, именно она помогает Норрису сохранять спокойствие и уверенность в напряженные гоночные дни.

Сейчас внимание всей Формулы-1 приковано к последнему этапу сезона, где решится судьба чемпионского титула, а поддержка близких может стать решающим фактором для Ландо Норриса.

İdman.Biz

Тэги:

