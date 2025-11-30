Стал известен чемпион Формулы-2 в сезоне-2025

20-летний итальянский гонщик Формулы-2 Леонардо Форнароли, выступающий за команду Invicta Virtuosi Racing, досрочно стал чемпионом серии по итогам основной гонки этапа в Катаре, передает İdman.Biz.

В заезде на трассе в Лусаиле Форнароли финишировал вторым, уступив лишь Виктору Мартинсу из ART Grand Prix. Третьим стал Алекс Данн (Rodin Motorsport).

Этот результат гарантировал итальянцу чемпионский титул вне зависимости от итогов оставшихся гонок.

Форнароли продолжает впечатляющий путь по молодежным сериям: в сезоне-2024 он стал чемпионом Формулы-3 в составе команды Trident, а также успел дебютировать в Формуле-2, проведя два финальных этапа за Rodin. Примечательно, что в прошлом году Леонардо установил уникальное достижение - стал первым чемпионом серии, не выигравшим ни одной гонки за сезон.

İdman.Biz