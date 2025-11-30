30 Ноября 2025
RU

Стал известен чемпион Формулы-2 в сезоне-2025

Формула 1
Новости
30 Ноября 2025 18:50
26
Стал известен чемпион Формулы-2 в сезоне-2025

20-летний итальянский гонщик Формулы-2 Леонардо Форнароли, выступающий за команду Invicta Virtuosi Racing, досрочно стал чемпионом серии по итогам основной гонки этапа в Катаре, передает İdman.Biz.

В заезде на трассе в Лусаиле Форнароли финишировал вторым, уступив лишь Виктору Мартинсу из ART Grand Prix. Третьим стал Алекс Данн (Rodin Motorsport).

Этот результат гарантировал итальянцу чемпионский титул вне зависимости от итогов оставшихся гонок.

Форнароли продолжает впечатляющий путь по молодежным сериям: в сезоне-2024 он стал чемпионом Формулы-3 в составе команды Trident, а также успел дебютировать в Формуле-2, проведя два финальных этапа за Rodin. Примечательно, что в прошлом году Леонардо установил уникальное достижение - стал первым чемпионом серии, не выигравшим ни одной гонки за сезон.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара
00:10
Формула 1

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара

Норрис — второй, Ферстаппен — третий
Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари"
29 Ноября 23:00
Формула 1

Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари"

Хэмилтон стал третьим пилотом в новейшей истории, которому дважды подряд не удавалось выйти из первого сегмента квалификации
ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара
29 Ноября 21:56
Формула 1

ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Победу в спринте одержал пилот "Макларена" Оскар Пиастри
Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара
29 Ноября 19:14
Формула 1

Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

Как минимум нужно не финишировать ниже Ферстаппена
В "Пирелли" зафиксировали повреждения шин на Гран-при Катара
29 Ноября 11:33
Формула 1

В "Пирелли" зафиксировали повреждения шин на Гран-при Катара

Порезы вызваны гравием из новых гравийных ловушек
Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара
28 Ноября 22:52
Формула 1

Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара

Пилот "Макларена" опередил Расселла и своего напарника, а действующий чемпион мира выступил ниже ожиданий

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент