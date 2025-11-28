28 Ноября 2025
RU

Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара

Формула 1
Новости
28 Ноября 2025 22:52
13
Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучшее время в спринт квалификации Гран-при Катара.

Как сообщает İdman.Biz, вторым стал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третьим - лидер общего зачета Ландо Норрис, также представляющий "Макларен".

Четырехкратный чемпион мира и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял только шестое место. Льюис Хэмилтон ("Феррари") завершил сессию на 18 й позиции.

Спринт квалификация Гран - при Катара - топ 10:

Оскар Пиастри ("Макларен") 1:20.055

Джордж Расселл ("Мерседес") +0.032

Ландо Норрис ("Макларен") +0.230

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.395

Юки Цунода ("Ред Булл") +0.464

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.473

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.477

Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.487

Шарль Леклер ("Феррари") +0.567

Алекс Албон ("Уильямс") +0.733

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Хэмилтон: "Я не жалею о своем решении присоединиться к "Феррари"
07:15
Формула 1

Хэмилтон: "Я не жалею о своем решении присоединиться к "Феррари"

В личном зачете 40‑летний Хэмилтон располагается на шестой строчке со 152 очками
Пиастри не будет помогать Норрису в борьбе за титул чемпиона Формулы‑1 на этапе в Катаре
27 Ноября 20:36
Формула 1

Пиастри не будет помогать Норрису в борьбе за титул чемпиона Формулы‑1 на этапе в Катаре

В генеральной классификации у лидирующего Норриса 390 очков, у Пиастри и пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена — по 366
Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"
27 Ноября 19:16
Формула 1

Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"

Ньюи сохранит за собой должность управляющего технического партнера команды
Льюис Хэмилтон рассказал о выборе аварии для фильма "Формула-1"
27 Ноября 14:50
Формула 1

Льюис Хэмилтон рассказал о выборе аварии для фильма "Формула-1"

Гонщик предложил использовать кадры реальной аварии Мартина Доннелли

Глава "Макларена" объяснил дисквалификацию Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса
27 Ноября 13:47
Формула 1

Глава "Макларена" объяснил дисквалификацию Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Андреа Стелла назвал причиной дельфинирование и вертикальные колебания машины
Объявлен новый руководитель "Астон Мартин"
26 Ноября 21:50
Формула 1

Объявлен новый руководитель "Астон Мартин"

Инженер легендарного уровня сохранит и роль технического партнера команды

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"