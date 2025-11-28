Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучшее время в спринт квалификации Гран-при Катара.

Как сообщает İdman.Biz, вторым стал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третьим - лидер общего зачета Ландо Норрис, также представляющий "Макларен".

Четырехкратный чемпион мира и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял только шестое место. Льюис Хэмилтон ("Феррари") завершил сессию на 18 й позиции.

Спринт квалификация Гран - при Катара - топ 10:

Оскар Пиастри ("Макларен") 1:20.055

Джордж Расселл ("Мерседес") +0.032

Ландо Норрис ("Макларен") +0.230

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.395

Юки Цунода ("Ред Булл") +0.464

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.473

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.477

Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.487

Шарль Леклер ("Феррари") +0.567

Алекс Албон ("Уильямс") +0.733

