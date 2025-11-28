Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучшее время в спринт квалификации Гран-при Катара.
Как сообщает İdman.Biz, вторым стал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третьим - лидер общего зачета Ландо Норрис, также представляющий "Макларен".
Четырехкратный чемпион мира и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен ("Ред Булл") занял только шестое место. Льюис Хэмилтон ("Феррари") завершил сессию на 18 й позиции.
Спринт квалификация Гран - при Катара - топ 10:
Оскар Пиастри ("Макларен") 1:20.055
Джордж Расселл ("Мерседес") +0.032
Ландо Норрис ("Макларен") +0.230
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.395
Юки Цунода ("Ред Булл") +0.464
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.473
Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.477
Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.487
Шарль Леклер ("Феррари") +0.567
Алекс Албон ("Уильямс") +0.733