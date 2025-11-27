Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко выразил сомнение в решении назначить технического директора "Астон Мартин" Эдриана Ньюи на пост руководителя команды Формулы-1 в 2026 году.

"Это меня действительно удивило. Придется подождать и посмотреть, как все будет выглядеть на практике. Это [руководить] определенно не его сильная сторона. Главная сила Эдриана заключается в проектировании, настройке болидов, а также в разработке. Но я действительно удивлен, что Ньюи все больше склоняется к роли руководителя команды", — приводит слова Марко İdman.Biz со ссылкой на портал Racingnews365.

Отметим, что Ньюи сохранит за собой должность управляющего технического партнера команды.

