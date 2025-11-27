Льюис Хэмилтон рассказал о выборе аварии для фильма "Формула-1"

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Феррари") рассказал, как при создании фильма "Формула-1" выбирали аварию, после которой главный герой Сонни Хейс (Брэд Питт) ушел из "Королевских гонок", сообщает İdman.Biz.

"В первоначальном сценарии авария персонажа Брэда должна была произойти в Монако, в последнем повороте, и машина бы загорелась. Но это очень медленная часть трассы, и там просто не может случиться такая авария. Я сказал: "Есть невероятная авария с Мартином Доннелли много лет назад, когда он лежит на трассе. Мы должны использовать этот образ". Я связался с Мартином и спросил, можно ли использовать кадры той аварии. Он сказал: "Конечно, для меня это будет честью", - приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.

İdman.Biz