Эксперт назвал идеального кандидата на пост босса "Астон Мартин"

Известный эксперт Гэри Андерсон высказался о потенциальных кандидатах на пост руководителя команды "Астон Мартин", отметив, что идеальный вариант уже находится внутри команды.

Как сообщает İdman.Biz, об этом эксперт написал в своей колонке на The Race.

"Формула-1 становится чем-то вроде АПЛ, где тренеры переходят из команды в команду. Но на месте Стролла я бы искал руководителя команды внутри команды.

Энди Стивенсон ездит на работу по одному и тому же адресу уже более 35 лет, практически еще до начала истории "Джордана". Он прошел путь от механика до спортивного директора, он прошел весь путь от того времени, когда команда работала практически в изоляции, до мегаполиса, который сейчас называется "Астон Мартин", он знает и понимает, как все устроено. Дайте ему следующий шаг в карьере, и вы сразу увидите прогресс. Но, что еще важнее, вы не будете вставлять палки в колеса, если кто-то со стороны захочет сделать все по-другому.

С машиной Ньюи на следующий год и настоящим упорством Фернандо Алонсо за рулем успех может быть не за горами. Не стоит отказываться от всего этого, пока у вас не появится шанс расцвести", — отметил Гэри Андерсон.

