Чемпион Формулы-2 покинул "Астон Мартин"

25-летний бразильский гонщик Фелипе Другович, чемпион Формулы-2, завершил работу резервного пилота "Астон Мартин" после Гран-при Лас-Вегаса и официально покинул команду, передает İdman.Biz.

Как сообщает пресс-служба британского коллектива, спортсмен продолжит карьеру в серии Формула-Е, присоединившись к "Андретти".

"Астон Мартин" опубликовал сообщение в соцсетях: "Тепло прощаемся с Фелипе Друговичем, который покидает нас после трех лет в команде. Желаем ему всего наилучшего в будущем", - сопроводив пост фотографией гонщика.

Другович дебютировал в Формуле-2 в 2020 году после выступлений в Формуле-3. В первом сезоне он финишировал девятым, набрав 121 очко и одержав три победы. В 2021 году пилот не сумел выиграть гонки, а его напарник Гуаньюй Чжоу боролся за титул. В 2022-м бразилец провел лучший сезон в карьере, выиграл пять гонок, взял четыре поула и досрочно стал чемпионом.

İdman.Biz