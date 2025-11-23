24 Ноября 2025
Руководитель команды "Астон Мартин" отправлен в отставку

23 Ноября 2025 13:35
Руководитель команды "Астон Мартин" отправлен в отставку

Руководитель "Астон Мартин" Эндрю Коуэлл отправлен в отставку после Гран-при Лас-Вегаса. Об этом сообщает RacingNews365. Коуэлл возглавлял моторное подразделение и занимал должность исполнительного директора с октября 2024 года, а в начале 2025 года также стал руководителем команды, сменив Майка Крака, сообщает İdman.Biz.

По информации источника, его позиции значительно ослабли после череды уходов ключевых технических специалистов, включая главу отдела аэродинамики Эрика Бланделла. Владелец команды Лоренс Стролл принял решение прекратить сотрудничество с Коуэллом.

С высокой долей вероятности новым руководителем "Астон Мартин" станет Андреас Зайдль, ранее работавший с "Маклареном" и "Ауди". Он покинул проект "Ауди" в середине 2024 года, уступив место Маттиа Бинотто.

İdman.Biz

