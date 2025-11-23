"Макларен" раскрыл аргументы против дисквалификации Норриса и Пиастри

Стали известны аргументы "Макларена", которые команда привела стюардам, пытаясь избежать дисквалификации Ландо Норриса и Оскара Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса. Оба гонщика были лишены второго и четвертого мест из-за чрезмерного износа скользящей планки под днищем болидов, передает İdman.Biz.

В ходе слушаний представители "Макларена" указали на несколько смягчающих факторов. Среди них - неожиданно сильное дельфинирование машин на трассе в Лас-Вегасе, ухудшившиеся погодные условия в пятницу и сокращенное время тренировок, что ограничило возможности для настройки болидов.

Команда также подчеркнула, что нарушения параметров планок на их машинах были меньшими, чем в других случаях повышенного износа, зафиксированных ранее в сезоне-2025.

Однако стюарды сочли эти доводы недостаточными и отклонили апелляцию. Таким образом, дисквалификация Норриса и Пиастри осталась в силе, а их результаты после гонки аннулированы.

