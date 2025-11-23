24 Ноября 2025
RU

Норрис может досрочно стать чемпионом в Катаре после дисквалификации в Вегасе

Формула 1
Новости
23 Ноября 2025 19:18
55
Несмотря на двойную дисквалификацию пилотов "Макларена" Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса, лидер личного зачета Норрис сохранил шанс оформить чемпионский титул досрочно - уже на следующем этапе Формулы-1 в Катаре, сообщает İdman.Biz.

Для того чтобы стать чемпионом за одну гонку до конца сезона, Норрису необходимо опередить своих главных конкурентов - Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена ("Ред Булл") — как в спринте, так и в основной гонке. Другой путь - отыграть у каждого из них минимум по два очка.

Гран-при Лас-Вегаса завершился победой Макса Ферстаппена, вторым стал Джордж Расселл, а третьим — Андреа Кими Антонелли. Однако дисквалификация обоих пилотов "Макларена" оставила турнирную интригу живой.

Топ-10 личного зачета Формулы-1 на данный момент:

1. Ландо Норрис ("Макларен") - 390 очков
2. Оскар Пиастри ("Макларен") - 366
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366
4. Джордж Расселл ("Мерседес") - 294
5. Шарль Леклер ("Феррари") - 226
6. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 152
7. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 137
8. Алекс Албон ("Уильямс") - 73
9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") - 51
10. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") - 49

Этап в Катаре может стать решающим для борьбы за титул сезона-2025.

