У Ферстаппена теперь больше побед, чем у всех пилотов "Феррари" с 2005 года

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен одержал 69-ю победу в карьере, став лучшим на Гран-при Лас-Вегаса. Пилот "Ред Булл" финишировал первым, опередив Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса", передает İdman.Biz.

Примечательно, что с начала сезона 2005 года все гонщики "Феррари" вместе взятые завоевали в Формуле-1 лишь 66 побед. Единственная победа итальянской команды в 2005-м принадлежала Михаэлю Шумахеру, который триумфовал в Индианаполисе.

Оставшиеся 65 побед для "Феррари" в разные годы принесли Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Отдельно отмечается, что Льюис Хэмилтон, выступающий сейчас за "Феррари", имеет 105 побед, однако все они были одержаны в составе "Макларена" и "Мерседеса".

