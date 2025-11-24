25 Ноября 2025
RU

У Ферстаппена теперь больше побед, чем у всех пилотов "Феррари" с 2005 года

Формула 1
Новости
24 Ноября 2025 21:46
20
У Ферстаппена теперь больше побед, чем у всех пилотов "Феррари" с 2005 года

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен одержал 69-ю победу в карьере, став лучшим на Гран-при Лас-Вегаса. Пилот "Ред Булл" финишировал первым, опередив Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса", передает İdman.Biz.

Примечательно, что с начала сезона 2005 года все гонщики "Феррари" вместе взятые завоевали в Формуле-1 лишь 66 побед. Единственная победа итальянской команды в 2005-м принадлежала Михаэлю Шумахеру, который триумфовал в Индианаполисе.

Оставшиеся 65 побед для "Феррари" в разные годы принесли Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Отдельно отмечается, что Льюис Хэмилтон, выступающий сейчас за "Феррари", имеет 105 побед, однако все они были одержаны в составе "Макларена" и "Мерседеса".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Новый суперкар от создателя McLaren продан за рекордную сумму - ФОТО
10:38
Формула 1

Новый суперкар от создателя McLaren продан за рекордную сумму - ФОТО

Машина от Гордона Мюррея станет одним из пяти экземпляров
Чемпион Формулы-2 покинул "Астон Мартин"
03:00
Формула 1

Чемпион Формулы-2 покинул "Астон Мартин"

Бразильский пилот завершил трехлетний этап в команде и переходит в Формулу-Е

Леклер близок к переходу из "Феррари" в "Астон Мартин" в 2027 году
24 Ноября 18:58
Формула 1

Леклер близок к переходу из "Феррари" в "Астон Мартин" в 2027 году

Монегаск может покинуть итальянскую команду

Подиум Расселла стал 800-м для британцев в Формуле-1
23 Ноября 21:12
Формула 1

Подиум Расселла стал 800-м для британцев в Формуле-1

Британец финишировал вторым
Норрис может досрочно стать чемпионом в Катаре после дисквалификации в Вегасе
23 Ноября 19:18
Формула 1

Норрис может досрочно стать чемпионом в Катаре после дисквалификации в Вегасе

Британцу достаточно опередить Пиастри и Ферстаппена в спринте и гонке

"Макларен" раскрыл аргументы против дисквалификации Норриса и Пиастри
23 Ноября 14:30
Формула 1

"Макларен" раскрыл аргументы против дисквалификации Норриса и Пиастри

Команда ссылалась на дельфинирование и условия трассы, но стюарды отклонили доводы

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается