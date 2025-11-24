Леклер близок к переходу из "Феррари" в "Астон Мартин" в 2027 году

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассматривает возможность ухода из команды по завершении сезона 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Leggo.it, монегаск уже определился с направлением в случае расставания со "Скудерией" и может подписать контракт с "Астон Мартин".

Леклер намерен дождаться первых трех или четырех гонок сезона 2026. Если результаты вновь окажутся неудовлетворительными, то с 2027 года он станет пилотом "Астон Мартин".

Отмечается, что интерес "Астон Мартин" к Леклеру сохраняется уже несколько месяцев, а решение пилота может стать одним из ключевых сюжетов межсезонья.

İdman.Biz