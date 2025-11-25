Новый суперкар от создателя McLaren продан за рекордную сумму - ФОТО

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, продан суперкар S1 LM от Gordon Murray Special Vehicles.

Как сообщает İdman.Biz, эта компания основана знаменитым инженером Гордоном Марри, который много лет работал в командах Формулы-1 "Брэбэм" и "Макларен", а позднее спроектировал легендарный спорткар McLaren F1.

Сумма сделки составила 20,6 млн долларов, что, по данным издания Motor1, стало рекордом для нового автомобиля, проданного на открытых торгах.

Суперкар GMSV S1 LM был представлен в августе этого года на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Автомобиль внешне отсылает к McLaren F1 и оснащается 4,3-литровым двигателем Cosworth V12 мощностью 700 л. с., при этом его масса составит лишь 957 кг. В GMSV планируют построить пять таких автомобилей, причем покупатель выставленного на аукцион экземпляра сможет принять участие в постройке своей машины и ее испытаниях. В них также будет принимать участие четырехкратный чемпион IndyCar Дарио Франкитти.

