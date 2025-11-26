27 Ноября 2025
Объявлен новый руководитель "Астон Мартин"

Объявлен новый руководитель "Астон Мартин"

Технический директор "Астон Мартин" Эдриан Ньюи займет пост руководителя команды в 2026 году.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба британского коллектива.

Энди Кауэлл перейдет на новую должность директора по стратегии, сосредоточившись на работе с партнерами, включая "Хонду", которая со следующего года станет поставщиком моторов для "Астон Мартин". Кауэлл возглавил команду в ходе сезона 2024, перейдя из "Мерседеса", где он курировал развитие силовых установок в гибридную эру.

При этом Ньюи сохранит за собой позицию управляющего технического партнера команды, продолжив влиять на инженерное развитие болида и долгосрочные проектные решения.

