Оскар Пиастри призвал пересмотреть правила Формулы-1

26 Ноября 2025 11:50
Пилот "Макларена" Оскар Пиастри призвал пересмотреть гоночные правила Формулы-1 после серии противоречивых решений стюардов.

Как сообщает İdman.Biz, австралиец раскритиковал непоследовательность в наказаниях и манипуляции правилами.

Инцидент произошел на первом повороте в Лас-Вегасе, где Лиам Лоусон столкнулся с Пиастри, но избежал наказания. Стюарды посчитали, что гонщик "Рейсинг Буллз" избегал столкновения с Джорджем Расселлом.

"Я даже не буду пытаться это осмыслить. Потребуется корректировка, поскольку некоторые гонщики используют правила в свою пользу. Происходят инциденты, которые мы не хотим видеть в гонках", - приводит слова Пиастри Racing News 365.

24-летний пилот отметил контраст с его 10-секундным штрафом в Сан-Паулу за маневр против Кими Антонелли. Обсуждение правил между пилотами и Международной автомобильной федерацией (ФИА) запланировано на уикенд Гран-при Катара.

