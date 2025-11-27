27 Ноября 2025
RU

Глава "Макларена" объяснил дисквалификацию Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Формула 1
Новости
27 Ноября 2025 13:47
17
Глава "Макларена" объяснил дисквалификацию Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Глава "Макларена" Андреа Стелла прокомментировал дисквалификацию пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса, сообщает İdman.Biz.

"Причиной этой ситуации стало внезапное возникновение обширного дельфинирования, спровоцировавшее вертикальные колебания машины. Дельфинирование усилилось из-за условий гонки, и это не было ожидаемо, учитывая практики и прогнозы.

Мы не считали, что пошли на чрезмерный риск с клиренсом, мы даже перестраховались перед квалификацией и гонкой. Но этот запас был сведен на нет вертикальными колебаниями, из-за которых машина касалась земли", - приводит слова Стеллы издание GPblog.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"
19:16
Формула 1

Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"

Ньюи сохранит за собой должность управляющего технического партнера команды
Льюис Хэмилтон рассказал о выборе аварии для фильма "Формула-1"
14:50
Формула 1

Льюис Хэмилтон рассказал о выборе аварии для фильма "Формула-1"

Гонщик предложил использовать кадры реальной аварии Мартина Доннелли

Объявлен новый руководитель "Астон Мартин"
26 Ноября 21:50
Формула 1

Объявлен новый руководитель "Астон Мартин"

Инженер легендарного уровня сохранит и роль технического партнера команды
Оскар Пиастри призвал пересмотреть правила Формулы-1
26 Ноября 11:50
Формула 1

Оскар Пиастри призвал пересмотреть правила Формулы-1

Пилот "Макларена" раскритиковал непоследовательность стюардов после инцидента в Лас-Вегасе
Эксперт назвал идеального кандидата на пост босса "Астон Мартин"
25 Ноября 22:10
Формула 1

Эксперт назвал идеального кандидата на пост босса "Астон Мартин"

Это не Хорнер или Зайдль
В Мадриде опровергли слухи о возможном переносе Гран-при Формулы-1
25 Ноября 21:00
Формула 1

В Мадриде опровергли слухи о возможном переносе Гран-при Формулы-1

Гран-при Мадрида на городской трассе "Мадринг" должен дебютировать в календаре чемпионата мира в следующем сезоне

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"
Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед