Пиастри не будет помогать Норрису в борьбе за титул чемпиона Формулы‑1 на этапе в Катаре

27 Ноября 2025 20:36
Гонщик "Макларена" Оскар Пиастри заявил, что не будет помогать своему напарнику Ландо Норрису в борьбе за титул чемпиона Формулы‑1 на этапе в Катаре.

Предпоследний этап сезона в Катаре пройдет с 28 по 30 ноября, сообщает İdman.Biz.

"Мы очень кратко обсудили этот вопрос, и ответ — нет. Я по‑прежнему равен по очкам с Ферстаппеном и имею неплохие шансы на победу, если все пойдет по моему плану, так что да, мы будем действовать именно так.

По‑моему, шанс на титул в этом году все еще есть, и так уже бывало несколько раз. Поэтому я знаю, что это не невозможно, но понимаю, что это маловероятный шанс.

Даже если у меня будут идеальные два последних уик‑энда, я не могу полагаться только на это. Мне нужно, чтобы другие вещи сложились в мою пользу, и я очень хорошо это понимаю. Поэтому для меня главное — просто постараться провести лучшие уик‑энды, на которые я способен, что я и стараюсь делать каждый раз, и посмотреть, что произойдет с остальными", — цитирует GP Blog Пиастри.

В генеральной классификации у лидирующего Норриса 390 очков, у Пиастри и пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена — по 366.

