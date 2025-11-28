Хэмилтон: "Я не жалею о своем решении присоединиться к "Феррари"

Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон заявил, что не жалеет о переходе в итальянскую команду.

Семикратный чемпион Формулы‑1 перешел из "Мерседеса" в "Феррари" перед стартом сезона‑2025, заменив в команде Карлоса Сайнса. Также за "Феррари" выступает монегаск Шарль Леклер, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ВВС.

"Я не жалею о своем решении присоединиться к команде. Я знаю, что для построения и развития коллектива требуется время. Я был готов к этому", - сказал Хэмилтон.

В личном зачете 40‑летний Хэмилтон располагается на шестой строчке со 152 очками. Первым идет Ландо Норрис (390), на втором месте Оскар Пиастри (366, оба — "Макларен"), третье место занимает Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (366).

Предпоследний этап сезона пройдет в Катаре 28–30 ноября.

