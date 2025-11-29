30 Ноября 2025
Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари"

29 Ноября 2025
Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари"

По итогам первого сегмента квалификации Гран-при Катара семикратный чемпион мира, британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон остался лишь на 18-й позиции .

Как сообщает İdman.Biz, на прошлом этапе, который проходил в Лас-Вегасе, Хэмилтон также не смог пробиться через сито первого сегмента квалификации, оставшись в ней последним.

Таким образом, Хэмилтон стал третьим пилотом в новейшей истории, которому дважды подряд не удавалось выйти из первого сегмента квалификации. Два других случая произошли в сезоне-2009 Формулы-1, когда травмированного Фелипе Массу по очереди заменяли итальянцы Лука Бадоер и Джанкарло Физикелла.

