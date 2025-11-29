Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на предстоящей гонке Гран-при Катара в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из "Ред Булл", сообщает İdman.Biz.

Личный зачет Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 396 очков.

2. Оскар Пиастри ("Макларен") — 374.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 371.

4. Джордж Расселл ("Мерседес") — 301.

5. Шарль Леклер ("Феррари") — 226.

6. Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 152.

7. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 140.

8. Алекс Албон ("Уильямс") — 73.

9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") — 51.

10. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 49.

İdman.Biz