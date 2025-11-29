29 Ноября 2025
Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

29 Ноября 2025 19:14
Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на предстоящей гонке Гран-при Катара в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из "Ред Булл", сообщает İdman.Biz.

Личный зачет Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 396 очков.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") — 374.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 371.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") — 301.
5. Шарль Леклер ("Феррари") — 226.
6. Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 152.
7. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 140.
8. Алекс Албон ("Уильямс") — 73.
9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") — 51.
10. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 49.

İdman.Biz

