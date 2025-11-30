Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал напарник Пиастри, лидер чемпионата Ландо Норрис, третьим – четырехкратный и действующий чемпион мира из "Ред Булл" Макс Ферстаппен, сообщает İdman.Biz.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал 18-м.

Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:19.387.

2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.108.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.264.

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.275.

5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.459.

6. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0.727.

7. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.900.

8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.031.

9. Пьер Гасли ("Альпин") +1.090.

10. Шарль Леклер ("Феррари") +1.174.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 1:20.353.

12. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") — 1:20.433.

13. Оливер Берман ("Хаас") — 1:20.438.

14. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") — 1:20.534.

15. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:20.629.

После первого сегмента выбыли:

16. Юки Цунода ("Ред Булл") — 1:20.761.

17. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:20.864.

18. Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 1:20.907.

19. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:21.058.

20. Франко Колапинто ("Альпин") — 1:21.137.

