Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара - İdman və Biz
29 Ноября 2025
RU

ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Формула 1
Новости
29 Ноября 2025 21:56
8
ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Планки скольжения на всех восьми автомобилях, финишировавших в очковой зоне в спринтерской гонке Гран-при Катара оказались соответствующими регламенту по своему износу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИА.

Напомним, победу в спринте одержал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринтерская гонка

1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 19 кругов.
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +4.951.
3. Ландо Норрис ("Макларен") +6.279.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +9.054.
5. Юки Цунода ("Ред Булл") +19.327.
6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +21.391.
7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +24.556.
8. Карлос Сайнс ("Уильямс") +27.333.
9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +28.206.
10. Алекс Албон ("Уильямс") +28.925.
11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +32.966.
12. Оливер Берман ("Хаас") +34.529.
13. Шарль Леклер ("Феррари") +35.182.
14. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +36.916.
15. Эстебан Окон ("Хаас") +38.838.
16. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +39.638.
17. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +46.171.
18. Пьер Гасли ("Альпин") +1:09.534.
19. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:17.960.
20. Франко Колапинто ("Альпин") +1:20.804.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара
19:14
Формула 1

Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

Как минимум нужно не финишировать ниже Ферстаппена
В "Пирелли" зафиксировали повреждения шин на Гран-при Катара
11:33
Формула 1

В "Пирелли" зафиксировали повреждения шин на Гран-при Катара

Порезы вызваны гравием из новых гравийных ловушек
Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара
28 Ноября 22:52
Формула 1

Пиастри выиграл спринт квалификацию Гран-при Катара

Пилот "Макларена" опередил Расселла и своего напарника, а действующий чемпион мира выступил ниже ожиданий
Хэмилтон: "Я не жалею о своем решении присоединиться к "Феррари"
28 Ноября 07:15
Формула 1

Хэмилтон: "Я не жалею о своем решении присоединиться к "Феррари"

В личном зачете 40‑летний Хэмилтон располагается на шестой строчке со 152 очками
Пиастри не будет помогать Норрису в борьбе за титул чемпиона Формулы‑1 на этапе в Катаре
27 Ноября 20:36
Формула 1

Пиастри не будет помогать Норрису в борьбе за титул чемпиона Формулы‑1 на этапе в Катаре

В генеральной классификации у лидирующего Норриса 390 очков, у Пиастри и пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена — по 366
Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"
27 Ноября 19:16
Формула 1

Советник "Ред Булл" выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем "Астон Мартин"

Ньюи сохранит за собой должность управляющего технического партнера команды

Самое читаемое

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент