ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Планки скольжения на всех восьми автомобилях, финишировавших в очковой зоне в спринтерской гонке Гран-при Катара оказались соответствующими регламенту по своему износу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИА.

Напомним, победу в спринте одержал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринтерская гонка

1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 19 кругов.

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +4.951.

3. Ландо Норрис ("Макларен") +6.279.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +9.054.

5. Юки Цунода ("Ред Булл") +19.327.

6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +21.391.

7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +24.556.

8. Карлос Сайнс ("Уильямс") +27.333.

9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +28.206.

10. Алекс Албон ("Уильямс") +28.925.

11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +32.966.

12. Оливер Берман ("Хаас") +34.529.

13. Шарль Леклер ("Феррари") +35.182.

14. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +36.916.

15. Эстебан Окон ("Хаас") +38.838.

16. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +39.638.

17. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +46.171.

18. Пьер Гасли ("Альпин") +1:09.534.

19. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:17.960.

20. Франко Колапинто ("Альпин") +1:20.804.

İdman.Biz