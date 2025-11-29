ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Планки скольжения на всех восьми автомобилях, финишировавших в очковой зоне в спринтерской гонке Гран-при Катара оказались соответствующими регламенту по своему износу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИА.
Напомним, победу в спринте одержал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл лидер чемпионата мира, напарник Пиастри Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Катара. Спринтерская гонка
1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 19 кругов.
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +4.951.
3. Ландо Норрис ("Макларен") +6.279.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +9.054.
5. Юки Цунода ("Ред Булл") +19.327.
6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +21.391.
7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +24.556.
8. Карлос Сайнс ("Уильямс") +27.333.
9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +28.206.
10. Алекс Албон ("Уильямс") +28.925.
11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +32.966.
12. Оливер Берман ("Хаас") +34.529.
13. Шарль Леклер ("Феррари") +35.182.
14. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +36.916.
15. Эстебан Окон ("Хаас") +38.838.
16. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +39.638.
17. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +46.171.
18. Пьер Гасли ("Альпин") +1:09.534.
19. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:17.960.
20. Франко Колапинто ("Альпин") +1:20.804.