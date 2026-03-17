Пиастри о кризисе "Макларена": "Находимся в подвешенном состоянии"

17 Марта 2026 13:59
Пилот "Макларена" Оскар Пиастри заявил, что команда оказалась в сложной ситуации после неудачного выступления на Гран-при Китая, где оба гонщика не смогли стартовать из-за проблем с электрикой в силовой установке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, австралийский пилот охарактеризовал текущее положение команды как "подвешенное состояние", отметив значительное отставание от лидеров чемпионата.

После двух этапов сезона "Макларен" отстает от "Мерседеса" на 80 очков в Кубке конструкторов. В Австралии команда финишировала с отставанием в 51 секунду от доминирующего дуэта "Мерседеса". Сейчас "Макларен" занимает третье место с 18 очками, уступая лидеру "Мерседесу" 80 баллов и "Феррари" - 49. Руководитель команды Андреа Стелла подтвердил, что разрыв с топ-командами составляет 0,5-1 секунды на круге.

Пиастри выразил надежду на сокращение отставания в Японии, но признал, что Гран-при Китая продемонстрировал реальное положение команды: "Мы находимся в подвешенном состоянии как третья по скорости команда". При этом пилот отметил прогресс в работе с моделью MCL40, особенно в области оптимизации силовой установки.

Новости по теме

Хэмилтон заподозрил "Мерседес" в использовании скрытого режима в квалификации
00:58
Формула 1

Хэмилтон заподозрил "Мерседес" в использовании скрытого режима в квалификации

Британский пилот обратил внимание на резкий скачок темпа соперника
Китайский автогигант BYD может войти в Формулу-1
16 Марта 23:32
Формула 1

Китайский автогигант BYD может войти в Формулу-1

Компания рассматривает покупку одной из существующих команд

F1: The Movie с Брэдом Питтом удостоен премии "Оскар" за "Лучший звук"
16 Марта 11:27
Формула 1

F1: The Movie с Брэдом Питтом удостоен премии "Оскар" за "Лучший звук"

Всего фильм был представлен в четырех номинациях
Азербайджанский пилот успешно завершил тесты в Формуле-4
16 Марта 09:42
Формула 1

Азербайджанский пилот успешно завершил тесты в Формуле-4 - ФОТО

Португальский этап стал важным шагом в переходе к профессиональному автоспорту

Шарль Леклер вышел на второе место среди гонщиков "Феррари"
16 Марта 09:15
Формула 1

Шарль Леклер вышел на второе место среди гонщиков "Феррари"

До рекорда "Красного барона" осталось всего ничего

Окон извинился перед Колапинто за столкновение в гонке Гран-при Китая
15 Марта 21:44
Формула 1

Окон извинился перед Колапинто за столкновение в гонке Гран-при Китая

Окон столкнулся с аргентинцем на выходе с пит-лейна во втором повороте

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта