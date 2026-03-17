Пиастри о кризисе "Макларена": "Находимся в подвешенном состоянии"

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри заявил, что команда оказалась в сложной ситуации после неудачного выступления на Гран-при Китая, где оба гонщика не смогли стартовать из-за проблем с электрикой в силовой установке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, австралийский пилот охарактеризовал текущее положение команды как "подвешенное состояние", отметив значительное отставание от лидеров чемпионата.

После двух этапов сезона "Макларен" отстает от "Мерседеса" на 80 очков в Кубке конструкторов. В Австралии команда финишировала с отставанием в 51 секунду от доминирующего дуэта "Мерседеса". Сейчас "Макларен" занимает третье место с 18 очками, уступая лидеру "Мерседесу" 80 баллов и "Феррари" - 49. Руководитель команды Андреа Стелла подтвердил, что разрыв с топ-командами составляет 0,5-1 секунды на круге.

Пиастри выразил надежду на сокращение отставания в Японии, но признал, что Гран-при Китая продемонстрировал реальное положение команды: "Мы находимся в подвешенном состоянии как третья по скорости команда". При этом пилот отметил прогресс в работе с моделью MCL40, особенно в области оптимизации силовой установки.