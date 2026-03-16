F1: The Movie с Брэдом Питтом удостоен премии "Оскар" за "Лучший звук"

16 Марта 2026 11:27
Спортивная драма F1: The Movie, вышедшая на экраны в 2025 году, стала лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший звук". Картина рассказывает историю вымышленной команды и возвращения в большие гонки ветерана Сонни Хейса, роль которого исполнил Брэд Питт. Всего фильм был представлен в четырех номинациях на 98-й церемонии Academy Awards, прошедшей в ночь с 15 на 16 марта 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, проект изначально задумывался как максимально реалистичное погружение в мир "Королевских гонок". Режиссер Джозеф Косински, ранее работавший над Top Gun: Maverick, настоял на проведении съемок во время реальных Гран-при Формулы-1 (включая этапы в Сильверстоуне и Абу-Даби) в 2023 и 2024 годах. В качестве продюсера и технического консультанта выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который следил за тем, чтобы гоночные маневры и радиопереговоры соответствовали действительности.

Победа в номинации "Лучший звук" стала результатом уникальной работы звукорежиссеров: для записи "голоса" болидов использовались специальные микрофоны, установленные на модифицированных машинах прямо во время заездов. Музыкальное сопровождение к фильму написал композитор Ганс Циммер. В главных ролях, помимо Питта, снялись Хавьер Бардем (владелец команды) и Дэмсон Идрис (молодой напарник Джошуа Пирс). Несмотря на то, что награду в категории "Лучший фильм" забрала драма "Битва за битвой", технический триумф F1: The Movie подтвердил статус картины как одного из самых аутентичных произведений об автоспорте в истории кино.

İdman.Biz
