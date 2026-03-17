Хэмилтон заподозрил "Мерседес" в использовании скрытого режима в квалификации

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон предположил, что его бывшая команда "Мерседес" может использовать специальный режим, который дает преимущество в квалификации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Auto Motor und Sport, британец обратил внимание на резкое увеличение скорости болидов немецкой команды во втором сегменте квалификации Гран-при Китая.

"Я долгое время был в "Мерседесе" и знаю, что там происходит. В квалификации у них есть специальный режим, который они могут активировать. Это похоже на "режим вечеринки", который использовался раньше. Когда начинается Q2, они просто включают его. Что бы это ни было, у нас, к сожалению, такого нет. В гонке этот режим им недоступен", - заявил Хэмилтон.

По словам британского гонщика, в первом сегменте квалификации его команда обычно находится рядом с "Мерседесом", уступая примерно одну десятую секунды. Однако во втором сегменте разрыв резко увеличивается.

"В Q1 мы всегда рядом - отстаем примерно на десятую. Но в Q2 они делают большой шаг, и вдруг разница составляет около половины секунды. Это очень много. Нам нужно понять, что именно они делают", - отметил пилот "Феррари".

Напомним, так называемый "режим вечеринки", который давал болиду дополнительную мощность на одном быстром круге, был запрещен Международной автомобильной федерацией в 2020 году технической директивой TD037/20. Тем не менее Хэмилтон не исключает, что "Мерседес" мог найти способ обходить ограничения за счет особого управления энергией.