Шарль Леклер вышел на второе место среди гонщиков "Феррари"

16 Марта 2026 09:15
Шарль Леклер вышел на второе место среди гонщиков "Феррари"

В активе пилота "Феррари" Шарля Леклера теперь больше этапов Гран-при за команду, чем у Кими Райкконена. Монегаск переместился на второе место в списке гонщиков по количеству этапов, проведенных за "Скудерию", оставив позади финна со 151 гонкой, сообщает İdman.Biz.

Топ-5 гонщиков по количеству проведенных Гран-при за "Феррари":

1. Михаэль Шумахер — 179;
2. Шарль Леклер — 152;
3. Кими Райкконен — 151;
4. Фелипе Масса — 139;
5. Себастьян Феттель — 118.

Гран-при Китая стал для Леклера 152-й гонкой в составе "Феррари". Монегаск финишировал четвертым, уступив напарнику Льюису Хэмилтону в борьбе за подиум. В активе Леклера восемь побед и 51 подиум за итальянскую команду.

