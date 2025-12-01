В "Макларене" объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла прокомментировал решение команды не звать в боксы Оскара Пиастри и Ландо Норриса после выезда сейфти-кара на седьмом круге. Из-за этого австралиец потерял первое место, а британец — третье, сообщает İdman.Biz.

"Мы решили не совершать пит-стоп. Если честно, не ожидали, что все остальные остановятся. Как только все заехали, это стало правильным решением. Когда твоя машина лидирует, ты не знаешь, что собираются делать остальные.

У Ландо могли бы быть потери, если бы мы зазвали обе машины для двойного пит-стопа. Но главной причиной было то, что мы не ожидали, что заедут вообще все. Это было осознанное решение. И факт, что оно было неправильным.

Мы говорили про гибкость в контексте еще одного потенциального сейфти-кара, который позволил бы нам оказаться в сильном положении. А у остальных стратегия была предопределена. В итоге для всех, кто остановился на седьмом круге, все сработало очень хорошо.

Мы думали, что темп машины позволит нам создать отрыв, но особой деградации шин не было, и мы не смогли по максимуму использовать скорость болида. Конечно, мы хотели не такого исхода гонки. Мы изучим решение, принятое на седьмом круге под сейфти-каром", — приводит слова Стеллы Sky Sports.

İdman.Biz