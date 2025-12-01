1 Декабря 2025
RU

В "Макларене" объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре

Формула 1
Новости
1 Декабря 2025 00:13
14
В "Макларене" объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла прокомментировал решение команды не звать в боксы Оскара Пиастри и Ландо Норриса после выезда сейфти-кара на седьмом круге. Из-за этого австралиец потерял первое место, а британец — третье, сообщает İdman.Biz.

"Мы решили не совершать пит-стоп. Если честно, не ожидали, что все остальные остановятся. Как только все заехали, это стало правильным решением. Когда твоя машина лидирует, ты не знаешь, что собираются делать остальные.

У Ландо могли бы быть потери, если бы мы зазвали обе машины для двойного пит-стопа. Но главной причиной было то, что мы не ожидали, что заедут вообще все. Это было осознанное решение. И факт, что оно было неправильным.

Мы говорили про гибкость в контексте еще одного потенциального сейфти-кара, который позволил бы нам оказаться в сильном положении. А у остальных стратегия была предопределена. В итоге для всех, кто остановился на седьмом круге, все сработало очень хорошо.

Мы думали, что темп машины позволит нам создать отрыв, но особой деградации шин не было, и мы не смогли по максимуму использовать скорость болида. Конечно, мы хотели не такого исхода гонки. Мы изучим решение, принятое на седьмом круге под сейфти-каром", — приводит слова Стеллы Sky Sports.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ферстаппен выиграл Гран-при Катара
30 Ноября 22:00
Формула 1

Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

Борьба за титул продолжается
Стал известен чемпион Формулы-2 в сезоне-2025
30 Ноября 18:50
Формула 1

Стал известен чемпион Формулы-2 в сезоне-2025

Итальянский пилот оформил титул после основной гонки в Катаре
Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара
30 Ноября 00:10
Формула 1

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Катара

Норрис — второй, Ферстаппен — третий
Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари"
29 Ноября 23:00
Формула 1

Хэмилтон повторил антирекорд Бадоера и Физикеллы в "Феррари"

Хэмилтон стал третьим пилотом в новейшей истории, которому дважды подряд не удавалось выйти из первого сегмента квалификации
ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара
29 Ноября 21:56
Формула 1

ФИА не нашла проблем с планками у финишировавших в очках в спринте Гран-при Катара

Победу в спринте одержал пилот "Макларена" Оскар Пиастри
Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара
29 Ноября 19:14
Формула 1

Обновились расклады, при которых Норрис станет чемпионом мира по итогам Гран-при Катара

Как минимум нужно не финишировать ниже Ферстаппена

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027