Советник "Ред Булл": "Антонелли специально пропустил Норриса"

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко высказал мнение, что пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли не ошибся в конце гонки, а осознанно пропустил на четвертое место представителя "Макларена" Ландо Норриса.

"Он позволил ему проехать. Это было слишком показным", — приводит слова Марко İdman.Biz со ссылкой на немецкий Sky.

Также Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена: "Мы приняли верное решение остановиться при сейфти-каре, а затем наша скорость позволила не подпустить "Макларены". Макс все точно подсчитал. Он ехал ровно настолько быстро, чтобы не позволить Пиастри приблизиться. Думаю, после первого пит-стопа в нужный момент победа была практически гарантирована".

İdman.Biz