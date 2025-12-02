2 Декабря 2025
RU

Стало известно, под которым Арвид Линдблад начнет карьеру в Формуле-1

Формула 1
Новости
2 Декабря 2025 22:13
11
Стало известно, под которым Арвид Линдблад начнет карьеру в Формуле-1

18-летний британский гонщик Арвид Линдбланд дебютирует в предстоящем сезоне Формуле-1 в качестве боевого пилота "Рейсинг Буллз" под 41-м номером. Об этом сообщает İman.Biz со ссылкой на пресс-службу команды.

Арвид заменит в коллективе 21-летнего французского гонщика Исака Хаджара, который перешел из "Рейсинг Буллз" в австрийскую команду "Ред Булл".

Линдбланд стал выступать в формульных сериях с 2022 года. В текущем сезоне британский пилот представляет "Кампос" в Формуле-2. К настоящему моменту Арвид занимает шестое место в личном зачете Ф-2, на его счету 121 очко.

Ранее Арвид Линдбланд отреагировал на попадание в Формулу-1.

İdman.Biz

Новости по теме

Хаджар будет новым партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году
20:12
Формула 1

Хаджар будет новым партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году

Цунода — тест-пилот
Новоиспеченный чемпион Формулы-2 подписал контракт с командой Формулы-1
04:01
Формула 1

Новоиспеченный чемпион Формулы-2 подписал контракт с командой Формулы-1

Итальянца связывают с "Макларен" и "Феррари", но точное название команды пока неизвестно

ФИА выступила в поддержку дебютанта Формулы - 1 после травли в сети
1 Декабря 22:19
Формула 1

ФИА выступила в поддержку дебютанта Формулы - 1 после травли в сети

Федерация осудила оскорбления в адрес пилота "Мерседеса"

Ландо Норрис борется за чемпионство Формулы-1 при поддержке девушки - ФОТО
1 Декабря 13:07
Формула 1

Ландо Норрис борется за чемпионство Формулы-1 при поддержке девушки - ФОТО

Британский гонщик получает моральную поддержку от Маргариды Корсейру
Советник "Ред Булл": "Антонелли специально пропустил Норриса"
1 Декабря 06:14
Формула 1

Советник "Ред Булл": "Антонелли специально пропустил Норриса"

Он также прокомментировал победу Макса Ферстаппена
В "Макларене" объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре
1 Декабря 00:13
Формула 1

В "Макларене" объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре

Только помешали своим пилотам

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста