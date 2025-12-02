Стало известно, под которым Арвид Линдблад начнет карьеру в Формуле-1

18-летний британский гонщик Арвид Линдбланд дебютирует в предстоящем сезоне Формуле-1 в качестве боевого пилота "Рейсинг Буллз" под 41-м номером. Об этом сообщает İman.Biz со ссылкой на пресс-службу команды.

Арвид заменит в коллективе 21-летнего французского гонщика Исака Хаджара, который перешел из "Рейсинг Буллз" в австрийскую команду "Ред Булл".

Линдбланд стал выступать в формульных сериях с 2022 года. В текущем сезоне британский пилот представляет "Кампос" в Формуле-2. К настоящему моменту Арвид занимает шестое место в личном зачете Ф-2, на его счету 121 очко.

Ранее Арвид Линдбланд отреагировал на попадание в Формулу-1.

