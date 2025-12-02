2 Декабря 2025
Новоиспеченный чемпион Формулы-2 подписал контракт с командой Формулы-1

Формула 1
Новости
2 Декабря 2025 04:01
Новоиспеченный чемпион Формулы-2 подписал контракт с командой Формулы-1

20-летний итальянский гонщик Леонардо Форнароли, ставший чемпионом Формулы-2 сезона-2025 в составе "Инвикты", подписал контракт с командой Формулы-1 на роль тест-пилота.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист и аналитик Адам Купер на своем официальном сайте.

По словам Купера, пока неясно, с какой именно командой заключено соглашение. Однако несколько источников уверенно связывают Форнароли с "Макларен". Такой вариант выглядит логичным, учитывая недавний разрыв команды с Алексом Данном и наличие возможностей предоставить новому чемпиону Ф-2 полноценную программу развития и работу в качестве третьего пилота.

Отмечается, что Форнароли мог бы стать прямой заменой своего друга Габриэла Бортолето, который расторг контракт с "Макларен", чтобы перейти в "Кик-Заубер". Вместе с тем итальянского гонщика также связывают с "Феррари". Возможно, его контракт предусматривает участие в тестах и тренировках Формулы-1, в том числе совместно с "Хаас". Это особенно интересно на фоне вероятности того, что Оливер Беарман в будущем сменит Льюиса Хэмилтона.

Купер подчеркивает, что ситуация усложняется тем, что в структуре "Феррари" главным долгосрочным проектом считают звезду Формулы-3 Рафаэла Камару, вокруг которого и строится программа развития на 2026 год в Ф-2. Кроме того, в системе находится и Дино Беганович.

Форнароли ранее рассматривался "Ауди" на роль третьего пилота. И хотя теперь считается, что гонщик подписал долгосрочное соглашение с другой командой, его имя продолжает фигурировать в контексте тестов новичков в Абу-Даби в составе "Кик-Заубера".

Контракт Форнароли стал одним из самых обсуждаемых событий межсезонья, а официальное объявление команды, по мнению специалистов, может прозвучать уже в ближайшие недели.

İdman.Biz

