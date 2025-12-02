2 Декабря 2025
Хаджар будет новым партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году

Формула 1
Новости
2 Декабря 2025 20:12
Хаджар будет новым партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году

"Ред Булл" и "Рейсинг Буллз" объявили состав команд в 2026 году, сообщает İdman.Biz.

С нового сезона партнером нидерландца Макса Ферстаппена в "Ред Булл" станет француз Исак Хаджар. Японец Юки Цунода, выступающий за команду в этом сезоне, будет тест-пилотом.

Гонщиками "Рейсинг Буллз" в 2026-м будут британец Арвид Линдблад и новозеландец Лиам Лоусон.

В сезоне-2025 "Формулы-1" Ферстаппен с 396 очками занимает второе место в личном зачете, Цунода с 33 очками — на 15-й строчке. На счету Хаджара — 51 очко, у Лоусона — 38 очков.

