ФИА выступила в поддержку дебютанта Формулы - 1 после травли в сети

Международная автомобильная федерация опубликовала официальное письмо в поддержку 19-летнего дебютанта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли после волны травли, которая обрушилась на него по итогам Гран-при Катара. Итальянский пилот допустил ошибку в концовке гонки и пропустил лидера чемпионата Ландо Норриса из "Макларена", что вызвало шквал негативных комментариев, сообщает İdman.Biz.

Федерация заявила, что не приемлет никаких форм оскорблений и давления в интернете. В обращении подчеркивается, что все участники чемпионата - гонщики, команды, судьи и сотрудники - должны работать в безопасной и уважительной атмосфере.

"ФИА и ее Объединение против травли в интернете осуждают оскорбления и травлю в любой форме. Крайне важно, чтобы каждый в нашем спорте мог работать в среде, где ему обеспечены уважение и безопасность. Мы поддерживаем Кими Антонелли и призываем сообщество относиться к гонщикам, командам и официальным лицам с уважением и сочувствием", - говорится в заявлении организации.

Гран-при Катара завершился победой Макса Ферстаппена из Red Bull. Вторым стал Оскар Пиастри ("Макларен"), третьим - Карлос Сайнс ("Уильямс").

İdman.Biz