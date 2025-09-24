25 Сентября 2025
"Нефтчи" продолжает трансферную работу несмотря на закрытие окна

Футбол
Новости
24 Сентября 2025 14:12
31
Несмотря на закрытие трансферного окна, "Нефтчи" продолжает работу на рынке трансферов.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного клуба Асеф Зейналлы в комментарии для Report.

Он прокомментировал слухи о переходе Венсана Абубакара, ранее выступавшего за турецкий клуб "Бешикташ", в "Нефтчи":

"Хотя трансферное окно закрыто, наша трансферная работа продолжается. У нас есть множество футболистов, которыми мы интересуемся и держим их в поле зрения. Если появятся официальные новости, клуб сделает соответствующее заявление", — отметил Зейналлы.

Напомним, что вчера турецкий журналист Решат Джан Озбудак сообщил, что "Нефтчи" сделало официальное предложение Венсану Абубакару, который также является игроком сборной Камеруна.

