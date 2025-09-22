Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Адвокат Аднана Ахмедзаде, арестованного СГБ, сделал заявление о ходе следствия.

İdman.biz, ссылаясь на Gununsesi.info, сообщает, что член Коллегии адвокатов Шаиг Мирзаев рассказал о состоянии своего подзащитного.

По его словам, Аднан Ахмедзаде чувствует себя хорошо: "Никакому давлению он не подвергался. Все процессы проводятся в соответствии с законом".

На вопрос о том, признает ли Аднан Ахмедзаде обвинения, адвокат ответил, что не хочет об этом говорить.

Следует отметить, что Аднан Ахмедзаде также известен как человек, близкий к футбольному миру. Он дружит с руководством клуба "Барселона", а также с несколькими мировыми футбольными звездами, включая Лионеля Месси. Кроме того, одна из компаний, принадлежащих Ахмедзаде, является спонсором клуба "Мингячевир", выступающего в первой лиге.

