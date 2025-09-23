В Баку дети-аутисты получили велосипеды - ФОТО

22 сентября по инициативе Министерства молодежи и спорта и при поддержке Федерации велоспорта Азербайджана группе подростков с аутизмом были подарены велосипеды.

Как сообщает İdman.biz, торжественное мероприятие состоялось в Центре аутизма, построенном Фондом Гейдара Алиева.

Подарки юным участникам вручили вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Фикрет Гусейнов и начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров. Акция направлена на поддержку детей с особенностями развития и привлечение их к спорту.

İdman.biz