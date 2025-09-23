Президент Федерации: "Из-за отсутствия условий тренируемся в Грузии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Ни для кого не секрет, что в Азербайджане развиваются не только олимпийские, но и неолимпийские виды спорта, федерациям которых Министерство молодежи и спорта оказывает ничуть не меньшую поддержку. Одной из таких федераций является Азербайджанская федерация мотоциклетного спорта или, проще говоря, мотоспорта.

İdman.biz предлагает внимаю читателей интервью с Фуадом Багировым, который относительно недавно возглавил вышеотмеченную Федерацию.

- Прошло чуть более 100 дней, как вы возглавили федерацию. Обычно в политике это считается приемлемым для отчета сроком. Интересно, а как обстоят дела у вас? Есть повод для гордости?

- Честно говоря, было бы лучше, если бы вы мне дали еще немного времени (смеется). Просто, есть несколько задумок, которые мы хотим осуществить в ближайшие месяцы, но из-за того, что они только на бумаге, я не рискну пока о них объявлять. Тем не менее, повод для гордости есть. После того как 30 мая этого года я был утвержден на данной должности, моей первоочередной задачей было возродить данный вид спорта в Азербайджане. Ведь более двадцати лет федерация можно сказать бездействовала. И мы, как говорится, засучив рукава, взялись за дело.

- И как успехи?

- На сегодня у нас есть три гонщика, которые могут быть вполне конкурентоспособны на международных соревнованиях. Один из них – Анар Мамедов - уже завоевал две медали на прошедших в Грузии соревнованиях. Серебряную и золотую - в спортбайке. У нас так же более десятка молодых спортсменов, которых мы так сказать обкатываем, обучаем…

- А как насчет женской команды?

- Ее пока нет.

- А место для тренировок у вас есть? Ведь наш единственный мотодром уже давно канул в Лету...

- Наши спосмены по мотокроссу тренируются на Батамдаре, а вот по мототреку - из-за-абсолютного отсутствия в нашей стране подобных условий – в Грузии, в городе Рустави. Это ближайшее место где есть хороший мототрек.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz