24 Сентября 2025
Замглавы AMADA принял участие в заседании Антидопинговой группы Совета Европы в Париже

23 Сентября 2025 16:06
Замглавы AMADA принял участие в заседании Антидопинговой группы Совета Европы в Париже

Заместитель исполнительного директора AMADA Руфат Эфендиев принял участие в заседании Научно-консультативной группы Антидопинговой конвенции Совета Европы в Париже, столице Франции.

İdman.biz сообщает, что представители национальных антидопинговых организаций из более чем 10 стран и представители лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством, собрались на мероприятии, организованном в офисе Совета Европы, для определения научных приоритетов на 2025–2027 годы.

В повестку дня вошли обзор приоритетных областей Группы, результаты недавнего опроса и обсуждение плана действий.

На встрече также обсуждался вопрос о внесении научного вклада в новый Всемирный антидопинговый кодекс и Международные стандарты, которые вступят в силу в 2027 году, нововведения, связанные с лабораториями, технические документы и ключевые изменения, запланированные на следующий период реформы Кодекса. Также в центре внимания была подготовка к "Международной конференции по запрещенным веществам", которая состоится в 2026 году в сотрудничестве с Конвенцией MEDICRIME.

Мероприятие завершилось сессией по координации расследований с презентацией новых инструментов, включая "Динамическую панель по антидопинговому расследованию" и другие инструменты.

