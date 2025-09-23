24 Сентября 2025
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

23 Сентября 2025 01:11
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

В Париже завершилась церемония вручения «Золотого мяча»-2025, на которой были объявлены победители во всех номинациях.

Как сообщает İdman.biz, главный индивидуальный приз в мужском футболе получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, а в женском — полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати.

«Золотой мяч»

Усман Дембеле («ПСЖ»)

«Золотой мяч» среди женщин

Айтана Бонмати («Барселона»)

Приз Сократеса за гуманитарную деятельность

Сира Мартинес

Лучший мужской клуб года

«Пари Сен-Жермен»

Лучший женский клуб года

«Арсенал»

Тренер года

Луис Энрике («ПСЖ»)

Тренер года среди женщин

Сарина Вигман (сборная Англии)

Лучший молодой футболист

Ламин Ямаль («Барселона»)

Лучшая молодая футболистка

Вики Лопес («Барселона»)

Трофей Льва Яшина

Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»)

Трофей Льва Яшина среди женщин

Ханна Хэмптон («Челси»)

Трофей Герда Мюллера

Виктор Дьёкереш («Арсенал»/«Спортинг»)

Трофей Герда Мюллера среди женщин

Эва Пайор («Барселона»)

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Это первый подобный приз для испанца.

