Соперник "Карабаха" возглавил таблицу Серии А - ВИДЕО

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома одержал победу над «Пизой» со счетом 3:2. Встреча прошла в Неаполе и стала четвертой подряд успешной для команды Антонио Конте, передает İdman.biz.

Голы за хозяев забили Билли Гилмор, Леонардо Спинаццола и Лоренцо Лукка. У гостей отличились Мбала Нзола и Лорран.

Благодаря этому результату «Наполи» набрал 12 очков и возглавил таблицу Серии А. В следующем туре команда Конте 28 сентября сыграет на выезде против «Милана».

Напомним, что «Наполи» является соперником агдамского «Карабаха» в групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча между клубами состоится 25 ноября в Неаполе.

İdman.biz