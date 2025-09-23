Лапорта сообщил о новых сроках возвращения "Барселоны" на "Камп Ноу"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о текущей ситуации с реконструкцией «Камп Ноу». По его словам, клуб завершил все необходимые работы и получил большинство обязательных сертификатов, включая заключения строительного контроля, пожарной службы и экологической комиссии, сообщает İdman.biz.

Лапорта отметил, что стадион готов к играм по мнению Ла Лиги и УЕФА, но окончательное разрешение на частичное использование арены должна дать мэрия города: «Мы сделали всю работу и внесли все запрошенные исправления. Теперь ждем заключения городских властей. Считаем, что момент близок».

Тем не менее «Барселона» вряд ли вернется на «Камп Ноу» до октябрьской паузы на матчи сборных. Ближайшие игры против «Реал Сосьедада» и «ПСЖ» уже подтверждены на других аренах. Первым матчем, который потенциально может пройти на «Камп Ноу», станет встреча с «Жироной» 18 октября, тогда как полное завершение реконструкции займет еще несколько лет.

İdman.biz