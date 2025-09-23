Усман Дембеле расплакался после получения "Золотого мяча" - ФОТО

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не смог сдержать слез после вручения ему «Золотого мяча»-2025. Торжественная церемония прошла в парижском театре «Шатле», где французский футболист заплакал, обращаясь к своей матери, сообщает İdman.biz.

«Моей маме я хочу сказать спасибо. Ты всегда была рядом со мной, мама», — сказал Дембеле со сцены. Его мать Фатимата Дембеле также присутствовала на мероприятии и разделила радость с сыном.

По итогам голосования Дембеле опередил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, а третье место занял его одноклубник Витинья.

İdman.biz.