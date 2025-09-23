"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле получил "Золотой мяч"-2025.

Как передает İdman.biz, для Дембеле это первый "Золотой мяч" в карьере. Француз провел выдающийся сезон, помог "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов и все внутренние турниры, закрепив за собой статус одного из сильнейших футболистов мира.

Получая главный индивидуальный приз, француз выразил признательность "Барселоне", где он провел значительную часть своей карьеры.

"Хочу поблагодарить "Барселону", клуб моих мечтаний. Там я играл с Лео Месси – хочу поблагодарить и его, человека, у которого я многому научился", - сказал Дембеле со сцены.

00:47

Полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмати в третий раз подряд стала обладательницей "Золотого мяча".

Как сообщает İdman.biz, это уже пятая победа подряд представительниц каталонского клуба: ранее дважды подряд награду брала Алексия Путельяс.

00:36

На церемонии "Золотого мяча"-2025 в Париже "ПСЖ" был назван лучшим клубом года.

Команда завоевала все возможные трофеи на внутренней арене, а также одержала победу в Лиге чемпионов, уступив лишь "Челси" в финале Клубного ЧМ, сообщает İdman.biz.

Теперь болельщики шутят, что эту награду стоит показать игрокам "Марселя", недавно обыгравшим "ПСЖ" в Лиге 1.

00:11

Женский "Арсенал" получил награду лучшего клуба года на церемонии "Золотого мяча"-2025 в Париже, передает İdman.biz.

При этом мужской "Арсенал", занявший второе место в английской Премьер-лиге, не был включен в список номинантов на аналогичную награду.

00:04

Нападающий Виктор Дьокереш стал обладателем престижной премии Герда Мюллера, которая ежегодно вручается лучшему голеадору сезона.

Как сообщает İdman.biz, шведский футболист отличился невероятной результативностью, забив 63 мяча за клуб и сборную в минувшем сезоне.

Форвард женской сборной Польши и "Вольфсбурга" Эва Пайор стала обладательницей трофея Герда Мюллера в женском футболе.

23:52

На церемонии вручения "Золотого мяча"-2025 в Париже Джанлуиджи Доннарумма был удостоен премии имени Льва Яшина.

Как сообщает İdman.biz, итальянский вратарь "Манчестер Сити" признан лучшим голкипером мира по итогам сезона. Также награду получила англичанка Ханна Хэмптон из "Челси". Стоит отметить, что трофей Яшина впервые вручили женщине.

23:43

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике удостоен звания лучшего тренера года по версии France Football, сообщает İdman.biz.

23:29

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман получила награду лучшему тренеру в женском футболе. В этом году она стала первой в истории, кто трижды подряд выиграл чемпионат Европы, установив уникальное достижение, сообщает İdman.biz.

С 2017 года Вигман доводила свои команды до финалов всех крупнейших турниров, четыре раза признавалась лучшим тренером мира и была удостоена государственных наград как в Нидерландах, так и в Англии.

23:26

Награда лучшему молодому игроку в женском футболе досталась полузащитнице "Барселоны" Вики Лопес. 19-летняя испанка была отмечена на церемонии вручения "Золотого мяча"-2025 в Париже, сообщает İdman.biz.

Таким образом, оба молодежных трофея — у Ламина Ямала и Вики Лопес — в этом году оказались в распоряжении каталонского клуба.

23:19

Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль стал обладателем Трофея Копа, который ежегодно вручается лучшему игроку до 21 года, сообщает İdman.biz.

Испанский вингер получил награду на церемонии вручения "Золотого мяча"-2025 в Париже, подтвердив статус одного из самых перспективных футболистов современного футбола.

В 2024-м испанец уже выигрывал этот приз.

23:11

В парижском театре "Шатле" началась церемония вручения "Золотого мяча"-2025, организованная журналом France Football.

Как передает İdman.biz, в четвертый раз в истории награда присуждается по итогам сезона, а не календарного года — с 1 августа 2024-го по 13 июля 2025-го.

В голосовании участвуют спортивные журналисты из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА. Каждый из них называет десять футболистов, распределяя их по местам. Первое место приносит игроку 15 очков, второе — 12, третье — 10, а далее от восьми до одного. Победителем станет футболист, набравший наибольшее количество баллов.

