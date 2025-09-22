24 Сентября 2025
Ламин Ямаль второй раз подряд стал лучшим молодым футболистом мира до 21 года

22 Сентября 2025 23:33
Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем Трофея Копа, который вручается лучшему молодому игроку мира до 21 года. Для 18-летнего испанца это уже вторая подряд победа — он также получил награду в 2024 году, сообщает İdman.biz.

В прошлом сезоне Ямаль провел 58 матчей за клуб и сборную, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами. Вместе с «Барселоной» он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Сам игрок входит и в число главных претендентов на «Золотой мяч», а в Париже после церемонии планирует отпраздновать успех на закрытой вечеринке.

