Ламин Ямаль второй раз подряд стал лучшим молодым футболистом мира до 21 года

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем Трофея Копа, который вручается лучшему молодому игроку мира до 21 года. Для 18-летнего испанца это уже вторая подряд победа — он также получил награду в 2024 году, сообщает İdman.biz.

В прошлом сезоне Ямаль провел 58 матчей за клуб и сборную, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами. Вместе с «Барселоной» он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Сам игрок входит и в число главных претендентов на «Золотой мяч», а в Париже после церемонии планирует отпраздновать успех на закрытой вечеринке.

İdman.biz