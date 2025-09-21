Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

Макс Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает İdman.biz, четырехкратный чемпион мира стартовал с поул-позиции и до конца удержал лидерство в гонке.

Вторым финишировал Джордж Рассел из «Мерседес», а третьим стал Карлос Сайнс из «Уильямс».

Напомним, что Ферстаппен во второй раз стал победителем Гран-при Азербайджана. Впервые ему это удалось сделать в 2022 году.

Помимо Ферстаппена, дважды побеждал в Баку только его бывший партнер по команде "Ред Булл", мексиканец Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51 круг.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +14.609.

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +19.199.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21.760.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +33.290.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +33.808.

7. Ландо Норрис («Макларен») +34.227.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +36.310.

9. Шарль Леклер («Феррари») +36.774.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +38.982.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:07.606.

12. Оливер Берман («Хаас») +1:08.262.

13. Алекс Албон («Уильямс») +1:12.870.

14. Эстебан Окон («Хаас») +1:17.580.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:18.707.

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1:20.237.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:36.392.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

19. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

20. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.

16:38

Гран-при Азербайджана пока крайне неудачно складывается для команды "Макларен".

Как передает İdman.biz, лидер общего зачета Формулы-1 мог в Баку оформить победу в Кубке конструкторов при выполнении определенных условий.

Но сначала лидер личного зачета Оскар Пиастри выбыл из гонки уже в первом круге. А Ландо Норрис пока не может прорваться в лидирующую группу. К тому же у него возникла заминка на пит-стопе, и в результате Норрис теперь занимает восьмое место.

16:11

На трассе Гран-при Азербайджана "Формулы-1" замечен посторонний предмет.

Как передает İdman.biz, на главной прямой обнаружена большая ветка, которую сорвало с дерева сильным порывом ветра.

16:11

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен уверенно лидирует на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает İdman.biz, нидерландец вновь показал лучшее время, преодолев круг за 1:44,820 секунды.

Инженер команды "Ред Булл" по радиосвязи отметил, что Ферстаппен держит отличный темп и посоветовал ему продолжать в том же духе.

Вторым идет по-прежнему Карлос Сайнс, однако отставание от лидера остается значительным.

15:59

На Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошло небольшое столкновение болидов.

Как передает İdman.biz, в одном из кругов столкнулись машины Элбона и Колапинто. Однако болиды не получили серьезных повреждений и продолжили гонку. Элбон получил 10-секундный штраф как инициатор инцидента.

Макс Ферстаппен продолжает уверенно лидировать в гонке и стремится повторить свой успех в Баку трехлетней давности.

15:45

На территории трассы Гран-при Азербайджана Формулы-1 может начаться дождь.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил инженер одной из команд по радиосвязи. Осадки могут внести коррективы в тактику участников во время гонки.

Между тем Ферстаппен продолжает лидировать и опережает ближайшего преследователя Сайнса уже на три секунды.

15:30

На Гран-при Азербайджана Формулы-1 лидирует четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

Как передает İdman.biz, на одном из недавних кругов нидерландский гонщик показал лучшее время среди пилотов - 1 минута 46,133 секунды.

15:24

Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри досрочно завершил выступление на Гран-при Азербайджана.

Как передает İdman.biz, австралиец врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри заблокировал колеса и ударился о защитный барьер. Это уже вторая ошибка гонщика за текущий уик-энд.

Машину Пиастри эвакуировали, маршалы восстановили барьер безопасности на месте. В то же время стюарды расследуют фальстарт Пиастри и Алонсо.

15:10

В Баку стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает İdman.biz, пилотам в ходе заезда предстоит проехать 51 круг. С поул-позиции стартовал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

15:00

В Баку прошла церемония открытия Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает İdman.biz, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Сразу после торжественной церемонии в Баку стартует основной заезд Гран-при, который станет главным событием гоночного уик-энда.

14:47

Гран-при Азербайджана Формулы-1 сегодня выйдет на главную арену - бакинскую городскую трассу.

Как передает İdman.biz, это 17-й этап сезона 2025, и старт основной гонки обещает напряженную борьбу.

В квалификации поул завоевал Макс Ферстаппен, тогда как лидер чемпионата Оскар Пиастри после аварии начнет лишь с девятой позиции. Его напарник по "Макларену" Ландо Норрис стартует седьмым.

Прогноз погоды остается фактором неопределенности: ожидается облачная погода, возможен дождь, а также сильные порывы ветра, которые могут осложнить прохождение длинных прямых.

"Ред Булл" и Ферстаппен будут стремиться превратить стартовое преимущество в победу, а "Макларен" попытается отыграться после неудачной квалификации. Болельщиков ждет зрелищная гонка с высоким риском неожиданных поворотов и драматичной развязкой.

Напомним, что в прошлом году победителем Гран-при Азербайджана стал Оскар Пиастри, которому в этом году будет сложно повторить тот успех. В то же время Макс Ферстаппен может повторить достижение своего бывшего партнера по команде "Ред Булл" Серхио Переса и во второй раз подняться на первую ступень пьедестала.

