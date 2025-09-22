Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО

После насыщенного уик-энда в Баку пилоты Формулы-1 Карлос Сайнс и Шарль Леклер столкнулись с неожиданным приключением на пути домой.

Как сообщает İdman.biz, их самолет не смог приземлиться в Ницце из-за грозы и вынужден был сесть в Италии. В результате гонщики взяли напрокат минивэн и отправились в Монако на машине.

Леклер с юмором рассказал в социальных сетях: «После очень трудного уик-энда в Баку я думал, что хуже уже быть не может. Но Карлос повез нас неизвестно куда!» Сайнс пояснил, что им пришлось ехать через Италию, но пообещал не нарушать скоростной режим.

Испанец, ныне выступающий за «Уильямс», покидал Баку в отличном настроении — он поднялся на подиум, что стало редким успехом для британской команды. Для Леклера же этап сложился куда менее удачно: авария в квалификации и технические проблемы оставили его лишь девятым.

İdman.biz