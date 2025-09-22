После победы в Баку рассчитан сценарий, при котором Ферстаппен может стать чемпионом мира

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана позволила пилоту "Ред Булла" сократить отставание от лидера личного зачета Оскара Пиастри из "Макларена" до 69 очков. Теперь у действующего чемпиона мира остается теоретический сценарий для борьбы за титул, сообщает İdman.biz.

Если Ферстаппен выиграет все оставшиеся основные и спринтерские гонки сезона, он станет чемпионом даже при высоких результатах соперников. Пиастри уступит нидерландцу одно очко, если при таком раскладе шесть раз финиширует третьим и один раз — вторым в основных гонках, занимая при этом вторые места в каждом спринте.

Ландо Норрис в этой ситуации наберет 440 очков — меньше, чем у Пиастри (453) и Ферстаппена (454). Таким образом, именно между двумя лидерами "Макларена" и действующим чемпионом определится обладатель титула.

Топ-10 личного зачета после Гран-при Азербайджана:

Оскар Пиастри ("Макларен") — 324 очка

Ландо Норрис ("Макларен") — 299

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 255

Джордж Расселл ("Мерседес") — 212

Шарль Леклер ("Феррари") — 165

Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 121

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 78

Александер Албон ("Уильямс") — 70

Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") — 39

Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") — 37.

İdman.biz