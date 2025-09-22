Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"

Руководитель "Мерседес" Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Азербайджана Формулы-1, отметив, что команда может быть довольна результатом, сообщает İdman.biz.

По количеству очков "серебряные стрелы" уступили только "Ред Булл": Джордж Расселл финишировал вторым, а Кими Антонелли — четвертым.

"Мы здорово провели уик-энд и покидаем Азербайджан с хорошим результатом. Приятно вернуться на подиум со вторым местом Джорджа и видеть, что Кими принес команде много очков. Конечно, мы всегда думаем только о победе, но этот результат настраивает на оптимизм после двух сложных гонок после летнего перерыва", — цитирует Вольффа пресс-служба команды.

Он поздравил "Уильямс" и Карлоса Сайнса с заслуженным третьим местом, отметив, что Антонелли делал все возможное, чтобы приблизиться к ним, но соперники оказались слишком быстрыми. Руководитель также похвалил итальянца за обгон Лиама Лоусона — маневр, который не удалось выполнить пилотам "Феррари" и "Ред Булл".

Отдельные слова Вольфф посвятил Расселлу, который, несмотря на болезнь, сумел выйти на старт и добиться подиума.

"Не было ясно, сможет ли он вообще выйти на трассу в пятницу и субботу. Но он отлично справился, добившись потрясающего результата", — отметил руководитель "Мерседес".

