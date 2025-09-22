Гонщик "Уильямса" в Баку повторил уникальное достижение Алена Проста

Испанский гонщик "Уильямса" Карлос Сайнс вошел в историю, повторив уникальное достижение четырехкратного чемпиона мира Алена Проста.

Как передает İdman.biz, на Гран-при Азербайджана пилот финишировал на подиуме, оформив редкий успех в составе третьей легендарной команды.

До этого гонки Прост оставался единственным пилотом, которому удавалось подниматься на пьедестал в составе "Макларена" (63 подиума), "Феррари" (14) и "Уильямса" (12). Сайнс же ранее дважды финишировал в топ-3 за "Макларен" и 25 раз — за "Феррари". Теперь он добавил к этому и результат с "Уильямсом".

Напомним, победу в Баку одержал пилот "Ред Булла" и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, укрепивший свои позиции в чемпионате.

İdman.biz