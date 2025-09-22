Дорожные ограничения после Гран-при Азербайджана сняты

Впервые за последние 9 лет большая часть дорожных ограничений была снята всего за 12 часов после недели "Формулы-1".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на компанию Baku City Circuit, после завершения Гран-при Азербайджана 2025 года были проведены полные демонтажные работы инфраструктуры трассы и трибун на круге Азнефть, а движение на центральных улицах было восстановлено.

В первую ночь демонтажных работ, с 06:00, движение было полностью восстановлено, за исключением участка проспекта Нефтчиляр: от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Пушкина.

Следует отметить, что большая часть дорог, закрытых в течение гоночной недели, была открыта для водителей в определенные промежутки времени с целью сокращения количества пробок в городе.

