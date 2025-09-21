Хэмилтон извинился перед Леклером за инцидент во время Гран-при Азербайджана Формулы-1

Льюис Хэмилтон прокомментировал эпизод в финальной части Гран-при Азербайджана Формулы-1, когда не успел вернуть позицию своему напарнику по "Феррари" Шарлю Леклеру, сообщает İdman.biz.

«Я был очевидно быстрее, и Шарль любезно пропустил меня. Но я понял это слишком поздно и сосредоточился на машине передо мной, хотя вероятность обгона составляла всего 0,001%. Я действительно поднял ногу с педали газа на прямой и даже затормозил, но мы ошиблись примерно на четыре десятые секунды. Это была просто моя ошибка, так что я извинюсь перед Шарлем. Это больше не повторится», — сказал Хэмилтон в интервью Motorsport.

Напомним, по радио Леклеру пообещали, что позиции будут разменяны обратно, однако сообщение о необходимости пропустить напарника поступило Хэмилтону слишком поздно, и реализовать командное указание не удалось.

